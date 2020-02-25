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 Россия впервые со времен Януковича назначила торгового представителя в Украине

Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на российском официальном портале правовой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Андрей Бабко родился в 1958 году в Амурской области, в 1980 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "востоковед-филолог", в 2005 году в этом же университете получил юридическое образование.

В 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 год занимал пост заместителя торгпреда РФ в КНР.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177738
 
 
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