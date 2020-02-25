 "Нафтогаз" может заняться строительством газовых ТЭС, – Коболев

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Украинского газового форума в Киеве 25 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эта идея должна рассматриваться в общем комплексе вопросов о том, каким будет тарифообразование. Это (газовая генерация) не очень дешевая с точки зрения инвестиций программа. И она точно требует четкого понимания, по какому тарифу такая электроэнергия может рынком потребляться, и насколько рынок такой тариф будет готов оплачивать", – сказал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", идея развития газовой генерации может быть интересна для крупных компаний, в том числе и для "Нафтогаза", подчеркнул Коболев.

"Мы дальше с интересом наблюдаем, чем закончится история с "зеленой" энергетикой, где были определенные попытки пересмотра тарифа. Если гарантии относительно непересмотра тарифа будут сохранены и смогут быть переданы на газовую генерацию, то такие проекты будут интересны как для развития "Нафтогаза", так и, возможно, для других крупных частных компаний. Пока таких гарантий и четкого механизма мы не видим. Пока мы не готовы инвестировать в это деньги", – сказал он.

Ранее глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель неоднократно заявлял, что сформировавшиеся в настоящее время на рынке природного газа цены делают потенциально привлекательной газовую генерацию.