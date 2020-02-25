 Кабмин обнародовал распоряжение о назначении главы Госкино

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №148-р от 19 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Кудерчук назначена на должность с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет с испытательным сроком в три месяца.

Как сообщалось, о назначении Марины Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял еще 29 января.

Однако на брифинге после заседания правительства 19 февраля премьер-министр Алексей Гончарук не смог уточнить, когда будет опубликовано соответствующее распоряжение Кабмина.

Марина Кудерчук с 2003 по 2017 год работала налоговым и экологическим инспектором в Запорожской области. Также менее года занимала должность директора коммунального кинотеатра им. Довженко в Запорожье.

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Напомним, 4 октября 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса.

После чего в центре Киева началась акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) в отношении Синькевич. В частности, участники акции считают, что она, как единственный кандидат, прошедший в третий тур конкурса на должность, должна возглавить Госкино, и требовали пересмотреть результаты собеседования и решения о недопуске Синькевич в следующий тур.

Синькевич с 2013 года является генеральным продюсером Одесского международного кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского Окаровского комитета. Училась на юридическом факультете Киево-Могилянской академии, в консерваториях Киева и Сан-Франциско.

Ранее Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства по вопросам кино на руководителя юридического отдела агентства Юлию Шевчук.

В то же время правительство уволило с занимаемых должностей первого заместителя главы Госкино Сергея Неретина и заместителя главы ведомства Сергея Недзельского.