 Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом заявил заместитель председателя белорусского государственного концерна Владимир Сизов. Он также рассказал, что белорусские НПЗ продолжают работу с загрузкой около 50%.

Ранее во вторник глава МИД республики Владимир Макей говорил, что из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок "грязной" нефти экспорт Беларусью соответствующей продукции в 2019 году снизился на $2 млрд 55 млн.

Беларусь 19 апреля 2019 года столкнулась с поставкой из России по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, из-за этого упал объем транзита нефти по территории республики и доходы белорусского оператора нефтепровода.

При этом концерн "Белнефтехим" неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки "Дружбы" в связи с поставками "грязной" нефти.

Беларусь предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным, - на 16,6%. Позиция не была поддержана Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, и тариф на транзит с 1 февраля был увеличен только на 6,6%.