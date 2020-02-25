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 Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть

Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за поставки так называемой грязной нефти из нефтепровода "Дружба" из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в "Белнефтехиме".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом заявил заместитель председателя белорусского государственного концерна Владимир Сизов. Он также рассказал, что белорусские НПЗ продолжают работу с загрузкой около 50%.

Ранее во вторник глава МИД республики Владимир Макей говорил, что из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок "грязной" нефти экспорт Беларусью соответствующей продукции в 2019 году снизился на $2 млрд 55 млн.

Беларусь 19 апреля 2019 года столкнулась с поставкой из России по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, из-за этого упал объем транзита нефти по территории республики и доходы белорусского оператора нефтепровода.

При этом концерн "Белнефтехим" неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки "Дружбы" в связи с поставками "грязной" нефти.

Беларусь предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным, - на 16,6%. Позиция не была поддержана Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, и тариф на транзит с 1 февраля был увеличен только на 6,6%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177719
 
 
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