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 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Средняя цена автогаза в розничных сетях 25 февраля снизилась еще на 8 копеек за литр – до 11,15 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" опустила цены на 9-11 копеек – до 10,44-10,53 грн/л. Самая низкая цена в сети "Привата" зафиксирована в Черниговской области – 9,25 грн/л.

В киевском регионе сети ОККО и WOG снизили цены до 11,29 грн/л и 11,28 грн/л соответственно.

Автогаз на станциях KLO подешевел на 20 копеек – 10,99 грн/л, а на станциях "Параллель" — на 30 копеек – до 11,69 грн/л.

В сетях SOCAR, Mango и "БРСМ Нафта" автогаз подешевел в пределах 1-36 коп./л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 12% или на 1,33 грн за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177713
 
 
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