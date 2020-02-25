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 Зеленский назначил ответственным за реформу угольной отрасли бывшего менеджера Ахметова

Президент Владимир Зеленский поручил создать Координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как передает БизнесЦензор, об этом президент заявил, выступая на всеукраинском совещании работников угольной отрасли.

"Правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем. Обязательно включить в состав представителей угольных предприятий, местных властей, глав ОГА, соответствующих областей", – сказал Зеленский.

Президент также поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды определить потребность украинской энергетики на ближайшие 10 лет.

"Задача профильного министерства – определиться, каким должен быть энергобаланс угля, и какая в нем доля тепловой генерации. В целом мы будем двигаться таким путем. Должен быть гарантированный рынок сбыта угля. Этот рынок сбыта – украинские ТЭС. Второе: государство должно защитить украинский уголь. Нужен долгосрочный энергетический баланс. Нужно понять, сколько угля нам нужно на следующие 10 лет", – сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость создания условий для трансформации угольных регионов.

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"Трансформация угольных регионов должна быть справедливой. И это не сейчас, это длительный процесс, во время которого будет нужен уголь. И постепенно мы должны создавать социально-экономические условия для развития угольных регионов", – отметил глава государства.

"Для этого Министерством развития общин и территорий будет разработан национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип – ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новой работы... Сначала – новые рабочие места для этих людей, и только потом мы начинаем говорить об остальном", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский также предложил холдингу ДТЭК Рината Ахметова приватизировать неприбыльные угольные шахты.

Напомним, президент Владимир Зеленскийназначил Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации в августе 2019 года.

Верховная Рада 4 февраля назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177708
 
 
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Все перечисленное мародером уже давно разработано и принято. Заколебали клоуны!
Зеленский назначил ответственным за реформу угольной отрасли бывшего менеджера Ахметова - Цензор.НЕТ 9179
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Ну а шо ?! Зеленый с рыжим - традиционная клоунская расцветка
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так он, как говорится, и нашим и вашим, клоун одним словом.
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Бывших менеджеров Ахметова не бывает. Они при нем, как крепостные, пожизненно.
Вот и думайте, кто будет реформировать отрасль. Укртелеком отреформировали, уже на последнем дыхании - загибается.
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А что, молодых зеленых дарований не нашлось? Еще ж кошевой не пристроен!
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Одна и та-же братва олигархов, хорошего нечего ждать.
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