 Набсовет "Укрэнерго" назначил и.о. руководителя компании Владимира Кудрицкого

Об этом БизнесЦензор сообщили несколько собеседников в правительстве.

Кудрицкий в "Укрэнерго" курировал дирекции финансов, инвестиций, эксплуатации и развития сетей, Департамент управления эффективностью, отдел стратегического планирования, а также подразделением "Строительство и ремонт".

Кудрицкий был нанят в "Укрэнерго" Ковальчуком в 2016 году на должность руководителя офиса управления проектами.

До этого он занимал должность директора по развитию ПАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

В декабре 2017 год Владимир Кудрицкий был назначен в Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" в качестве представителя правительства.

В мае 2019 года, после конфликта тогдашнего министра энергетики Игоря Насалика с Всеволодом Ковальчуком, Кудрицкий был уволен из Набсовета "Нафтогаза". Вместо него был назначен Константин Марьевич.

Напомним, в январе 2019 года Набсовет "Укрэнерго" объявил о проведении конкурса на замещение должности главы правления компании.

В интервью БизнесЦензор Ковальчук заявил, что однозначно принимает участие в конкурсе.

По информации БЦ, в тройку лидеров конкурса вошли Всеволод Ковальчук, заместитель министра энергетики и охраны окружающей среды Виталий Шубин и заместитель директора ГП "Энергорынок" по экономике и финансам Юрий Бойко.