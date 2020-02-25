[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.31 26.29
 Энергетика
  1377  0
Все про:наблюдательный совет (288) Ковальчук (34) Укрэнерго (447) Кудрицкий Владимир (1)

 Набсовет "Укрэнерго" назначил и.о. руководителя компании Владимира Кудрицкого

Наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" 24 февраля освободил исполняющего обязанности главы правления компании Всеволода Ковальчука от занимаемой должности и назначил на его место первого заместителя главы правления – Владимира Кудрицкого.

Об этом БизнесЦензор сообщили несколько собеседников в правительстве.

Кудрицкий в "Укрэнерго" курировал дирекции финансов, инвестиций, эксплуатации и развития сетей, Департамент управления эффективностью, отдел стратегического планирования, а также подразделением "Строительство и ремонт".

Кудрицкий был нанят в "Укрэнерго" Ковальчуком в 2016 году на должность руководителя офиса управления проектами.

До этого он занимал должность директора по развитию ПАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

В декабре 2017 год Владимир Кудрицкий был назначен в Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" в качестве представителя правительства.

В мае 2019 года, после конфликта тогдашнего министра энергетики Игоря Насалика с Всеволодом Ковальчуком, Кудрицкий был уволен из Набсовета "Нафтогаза". Вместо него был назначен Константин Марьевич.

Напомним, в январе 2019 года Набсовет "Укрэнерго" объявил о проведении конкурса на замещение должности главы правления компании.

В интервью БизнесЦензор Ковальчук заявил, что однозначно принимает участие в конкурсе.

По информации БЦ, в тройку лидеров конкурса вошли Всеволод Ковальчук, заместитель министра энергетики и охраны окружающей среды Виталий Шубин и заместитель директора ГП "Энергорынок" по экономике и финансам Юрий Бойко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177706
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Зеленский Кабмин нефть Новости компаний Россия уголь шахтеры экспорт
 
 
 
 
 
 вверх