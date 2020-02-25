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Все про:Зеленский (613) импорт (1054) уголь (1319) электроэнергия (641) Алексей Оржель (62)

 Президент поручил ограничить импорт электроэнергии

Президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии в Украину.

Об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совете работников угольной отрасли, сообщает БизнесЦензор.

"О каком импорте может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что Украина может импортировать только тот уголь, который не добывается на украинской территории.

"Если, как мне говорили, какая-то марка у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопрос конкретной марки и импорта этой марки. Поэтому импорту нет места в нашей угольной отрасли. Это срочная задача нашему министру", – подытожил президент.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", Украина в январе импортировала 560,66 млн кВт-ч электрической энергии, что составляет 3,7% от общего объема электроэнергии поступившей в энергосистему страны.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк пояснял, что импорт электрической энергии из России и Беларуси, несмотря на его незначительные объемы, является фактором сдерживания роста цен в заявках отечественных игроков.

Напомним, против импорта электроэнергии из России и Беларуси активно выступает энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

В середине января Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к НКРЭКУ с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить распределяющуюся на суточных и месячных аукционах доступную пропускную способность межгосударственных сечений между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, из-за падения цен внутри страны на фоне снижения спроса из-за аномально высокой температуры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177702
 
 
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Так дошло ослу что его ослы его взули..
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Просто Ахметов договорился с зекомандой. То что бюджет недополучил огромные суммы из-за простоя собственных мощностей, как бы издержки мышиной возни. Всё нормально, главное не барыга.
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То увеличить импорт, то ограничить. Играется как дите с погремушкой. Пока оно наиграется, развалит все что может.
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