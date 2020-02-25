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 Зеленский поручил погасить долги по зарплате перед шахтерами (обновлено)

Президент Владимир Зеленский поручил погасить задолженность по зарплате шахтерам в ближайшие месяцы.

Об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совете работников угольной отрасли, сообщает БизнесЦензор.

"На сегодня это больше 1 миллиарда, 1,1 млрд, будет полтора, поэтому я очень прошу в ближайшие два месяца – март-апрель – закрыть все зарплатные долги перед шахтерами", – сказал Зеленский.

По словам президента, погашение долгов перед шахтерами должно стать задачей правительства.

"Если не будем это закрывать, если пропустим хотя бы одни сутки, тогда мне кажется, что будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату в эти месяцы", – добаивл Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177701
 
   
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