 Зеленский поручил провести аудит государственных шахт (обновлено)

Об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совете работников угольной отрасли, сообщает БизнесЦензор.

"Я поручаю господину Оржелю в кратчайший термин провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предриятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита правоохранительным органам", – сказал Зеленский.

По словам президента, государственные дотации для поддержки государственных угольных предприятий в последние 15 лет составили 75 млрд грн.

Зеленский назвал причинами неэффективной работы отрасли коррупцию и неэффективное управление.

"Коррупция на закупках, объемах добычи, зарплатах для тысяч людей. Не выплатил вовремя зарплату – заработал большие деньги. Вернее, зарабатывал, потому что теперь эта лавочка должна быть закрыта", – сказал Зеленский.