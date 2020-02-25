[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.31 26.29
 Власть, Энергетика, Инвестиции
  573  0
Все про:Зеленский (613) приватизация (734) шахта (259) шахтеры (191) ДТЭК (662)

 Зеленский предложил ДТЭК Ахметова приватизировать неприбыльные шахты

Президент Владимир Зеленский предложил холдингу ДТЭК Рината Ахметова приватизировать неприбыльные угольные шахты.

Об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совете работников угольной отрасли, сообщает БизнесЦензор.

"Будете приватизировать не прибыльные шахты?" – спросил Зеленский у представителя ДТЭК.

"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю, и они будут за. Но вопрос не в этом, вы должны нам тоже помочь тогда найти таких партнеров как вы, сильных в этой отрасли, и найти таких людей, которые могут приватизировать и вложить деньги в модернизацию шахт. Помочь это сделать государству", – сказал Зеленский, обращаясь к главе энергохолдинга ДТЭК Максиму Тимченко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177690
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Зеленский Кабмин нефть Новости компаний Россия уголь шахтеры экспорт
 
 
 
 
 
 вверх