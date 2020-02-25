 Офис Генпрокурора сообщил о подозрениях чиновникам "Киевгорсвета"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора сообщает БизнесЦензор.

По версии следствия, в 2018 году должностные лица "Киевгорсвета" осуществили закупку в одном из ООО натриевых ламп для уличного освещения по завышенным ценам.

Проведены обыски у фигурантов уголовного производства, две комплексные товароведные и судебно-экономические экспертизы, по результатам которых установлен факт нанесения материального ущерба государству на сумму свыше 23 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.