 Треть клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" пользуется Личным кабинетом

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Количество регистраций в январе 2020 году на 32% больше чем в январе 2019 году, и на 49% - чем в январе 2018 года. Сейчас Личным кабинетом пользуется более 145 тыс клиентов компании.

"Возможности, которые предоставляет Личный кабинет, позволяют потребителям экономить время. В большинстве случаев отпадает необходимость посещать Центры обслуживания клиентов - даже для сверки и уточнения оплат", - сообщает компания.

В этом онлайн-сервисе клиенты могут подать свои показатели счетчика, просмотреть историю расчетов, заплатить за потребленный газ, а также узнать цену природного газа. Кроме того, в режиме онлайн можно отправить вопрос, оставить отзыв или записаться на прием к руководителям газового хозяйства. Все обращения направляются в контакт-центр, который обрабатывает информацию.

"Пользователи Личного кабинета имеют возможность первыми получать счета за потребленный газ. Людям не нужно ожидать счета в почтовом ящике: вся информация находится в онлайн-сервисе, - рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Пылыпив. - Передав показания через онлайн-кабинет, уже через несколько часов потребитель видит сумму начислений за потребленный газ. Это очень удобно ".

Интерфейс кабинета - простой и понятный. Дополнительно на сайте 104.ua есть подробная инструкция пользования кабинетом. Для регистрации в "Личном кабинете" на сайте 104.ua необходимо зайти в поле "Регистрация", ввести номер своего лицевого счета, последнюю сумму платежа или номер счетчика и email. При необходимости менеджеры в Центрах обслуживания клиентов всегда помогут пройти регистрацию и предоставят исчерпывающие консультации.