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 "Укрзализныця" начала устанавливать зарядные станции для электрокаров на вокзалах. ФОТО

На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработали две зарядные станции для электромобилей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" сообщает БизнесЦензор.

"С их помощью одновременно можно заряжать четыре автомобиля. Впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны", - сообщает "Укрзализныця".

Установлены зарядные станции на Вокзальной площади. Устройства имеют 3 точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo.

Стоимость зарядки автомобиля 6,50 грн за 1 кВтч. Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D - около 2:00, Nissan Leaf 2019 - чуть больше 1:00 и BMW i3 - около 40 минут.

"Компания, которая устанавливала зарядные станции, была выбрана в системе ProZorro", - сообщает "Укрзализныця".

Укрзализныця начала устанавливать зарядные станции для электрокаров на вокзалах 01
Укрзализныця начала устанавливать зарядные станции для электрокаров на вокзалах 02
Укрзализныця начала устанавливать зарядные станции для электрокаров на вокзалах 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177652
 
 
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