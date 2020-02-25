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 "Укрзализныця" начала устанавливать зарядные станции для электрокаров на ж/д вокзалах. ФОТО

На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработали две зарядные станции для электромобилей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" сообщает БизнесЦензор.

"С их помощью одновременно можно заряжать четыре автомобиля. Впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны", - сообщает "Укрзализныця".

Установлены зарядные станции на Вокзальной площади. Устройства имеют 3 точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo.

Стоимость зарядки автомобиля 6,50 грн за 1 кВтч. Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D - около 2:00, Nissan Leaf 2019 - чуть больше 1:00 и BMW i3 - около 40 минут.

"Компания, которая устанавливала зарядные станции, была выбрана в системе ProZorro", - сообщает "Укрзализныця".

Укрзализныця начала устанавливать зарядные станции для электрокаров на ж/д вокзалах 01
Укрзализныця начала устанавливать зарядные станции для электрокаров на ж/д вокзалах 02
Укрзализныця начала устанавливать зарядные станции для электрокаров на ж/д вокзалах 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177652
 
 
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