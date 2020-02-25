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 Кабмин проведет международный аудит Пенсионного фонда, – Гончарук

Кабинет министров в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем международный аудит профессиональной аудиторской компанией, чтобы разобраться, что там происходит с точки зрения расходов. Мы очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены за счет сокращения админрасходов... так называемого фрода", - сказал Гончарук в ходе конференции, организованной Реанимационным пакетом реформ (РПР) во вторник.

В то же время он отметил, что полная реформа системы потребует нескольких лет.

"Вопрос пенсионной реформы очень тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы Украины", - отметил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177648
 
 
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