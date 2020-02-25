 В Харьковской области на треть уменьшилось количество вмешательств в работу газовых счетчиков

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаза" сообщает БизнесЦензор.

К таким действиям относятся махинации потребителей с газовыми счетчиками и несанкционированные подключения к газовым сетям. Любые самостоятельные манипуляции с газораспределительной системой или газовыми приборами становятся причиной утечки газа и повреждения распределительных газопроводов.

В течение 2019 года представителями ГП "Укрметртестстандарт" и АО "Харьковгаз" было зафиксировано 675 фактов вмешательства потребителей в работу газовых счетчиков. Это на 30% меньше, чем в предыдущем году. Средний размер начислений за несанкционированное использование газа, совершенное путем вмешательства в работу газового счетчика для уменьшения его показаний составил 50 тыс. грн.

"Если возникает подозрение на вмешательство в работу счетчика газа, назначается экспертиза прибора учета. Экспертиза проводится специальной комиссией, утвержденной приказом АО "Харьковгаз". В проведении экспертизы принимают участие представители государственного предприятия по стандартизации и метрологии "Укрметртестстандарт". Также на экспертизу обязательно приглашается потребитель газа", - отметил главный метролог АО "Харьковгаз" Дмитрий Музыка.

Если экспертиза подтвердила факт вмешательства в работу счетчика, потребителю к оплате начисляется стоимость услуг по экспертизе счетчика, а также убытки за несанкционированное использование газа. Средний размер таких убытков по итогам 2019г. составил 50 тыс. грн.

Если экспертиза опровергает вмешательство потребителя в работу газового счетчика, средства к оплате потребителю не начисляются. В прошлом году, в ходе экспертиз, факты вмешательства потребителей в работу приборов учета для уменьшения их показаний были подтверждены в 90% случаев. Наиболее частые способы вмешательств: срывы пломб на газовом счетчике или подмена пломб для доступа к счетному механизму.