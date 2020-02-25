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Все про:Венесуэла (154) нефть (2700) Россия (4402)

 Венесуэла увеличила поставки нефти в РФ из-за санкций США

Венесуэльская госкомпания PDVSA меняет схему поставки нефти в Россию, сообщило агентство Reuters.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Четыре танкера с грузом в 6,7 миллионов баррелей были переданы российской TNK Traiding, хотя ранее они предназначались Rosneft Trading. Последняя получит лишь два танкера. Всего российские компании покупают 10 танкеров в месяц.

Об изменениях в логистике стало известно после того как США ввели санкции против Rosneft Trading из-за Венесуэлы.

Американцы дали 90 дней своим союзникам, в том числе Европе, на то, чтобы разорвать отношения с этой компанией. "США полны решимости предотвратить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро", - заявил министр финансов США Стивена Мнучин.

TNK Traiding полностью является дочкой "Роснефти", компания была поглощена в 2013 году после покупки ТНК-BP. Агентство Reuters отметило, что не смогло определить, связан ли шаг PDVSA с санкциями.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177622
 
 
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