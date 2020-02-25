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 Цены на нефть превысили $56 за баррель

Котировки нефти растут утром во вторник после обвала днем ранее, который стал максимальным за почти семь недель.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,37%) и торговались у $56,51 за баррель. В понедельник контракт подешевел на $2,2 (3,76%), до $56,3 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени в Нью-Йорке на $0,19 (0,37%) до $51,62 за баррель. За предыдущие торги WTI подешевела на $1,95 (3,65%) до $51,43 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать экономические последствия вспышки коронавируса Covid-19. В течение последних двух недель нефтяные цены росли на фоне оптимизма по поводу того, что распространение эпидемии за пределами Китая не будет масштабным и что значительного замедления мировой экономической активности удастся избежать. В последние несколько дней распространение инфекции ускорилось, и трейдеры начали сомневаться, отмечает Bloomberg.

"Настроения внезапно изменились, и я ожидаю, что это еще не предел, учитывая рост (числа случаев заболевания) за пределами Китая", - сказал агентству старший сырьевой аналитик ANZ Banking Дэниэль Хайнс.

По оценке крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, на данный момент из-за коронавируса спрос на нефть в Китае упал на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления.

Россия, которая взяла паузу для оценки необходимости дополнительного сокращения добычи в рамках ОПЕК+, может быть вынуждена согласиться на него, если вспышка коронавируса приведет к еще большему падению нефтяных цен, считает основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177613
 
 
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