 Пограничники начнут проверять прибывших из Италии граждан из-за вспышки коронавируса

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам чиновника, пограничниками уже отработаны алгоритмы действий в случае выявления признаков заболевания. В частности, на пунктах пропуска есть временные изоляторы, затем людей с признаками заболевания будут переводить в изоляционные помещения в специализированных больницах.

"Минздрав полностью готов к принятию больных и оказанию качественной помощи в случае необходимости. Сейчас у нас в полной готовности является более 2 тыс. врачей-инфекционистов, более 5 тыс. медперсонала и отдельные инфекционные боксы, которые используются на начальных стадиях развития эпидемии или вспышки. Первоочередная задача – не допустить ввоза вируса в Украину", – сказал Ляшко.

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко добавил, что в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут тщательно обследоваться. Сейчас из Италии принимается около 20 авиарейсов в неделю.

"Более того, наибольшее направление въезда в Украину составляет (пункт пропуска, – ред.) "Тиса" в Закарпатской области, где ежедневно пересекают границу более 500 автомобилей из Италии. С восьми утра завтрашнего дня там будет обеспечена температурная проверка всех людей, въезжающих", – отметил Дейнеко.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине не зарегистрировано ни одного случая болезни на коронавирус.

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Как сообщалось, ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в пораженные эпидемией нового типа коронавируса (2019-nCoV) провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Кроме того, генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCov в Италии. Отмечается, что прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

По состоянию на утро понедельника, 24 февраля, в результате распространения коронавируса в Италии зафиксировали пятый случай смерти и более 200 случаев заболевания коронавирусом.