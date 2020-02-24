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 Регуляторная политика, Корпоративные отношения
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Все про:бюджет (962) Минфин (1330)

 Минфин согласовал 86% поданных паспортов бюджетных программ

По состоянию на 21 февраля 2020 года из 487 паспортов бюджетных программ, требующих утверждения в текущем году, в Министерство финансов на согласование поступило 399 паспортов, или 82%. Из них согласовано Минфином 344 паспорта бюджетных программ, или 86%, возвращено на доработку – 28 паспортов бюджетных программ, или 6%.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передает БизнесЦензор.

От соблюдения бюджетной дисциплины главными распорядителями средств зависит своевременность финансирования государственных программ. Государственная казначейская служба Украины обеспечивает финансирование только тех бюджетных программ, паспорта которых были утверждены в установленном законодательством порядке и поданы в службу. На согласование в Минфин не подано 88 паспортов бюджетных программ.

Именно поэтому Министерство финансов просит распорядителей средств придерживаться бюджетной дисциплины и ускорить представление проектов паспортов надлежащего качества для обеспечения выполнения норм законодательства и недопущения остановку реализации соответствующих бюджетных программ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177559
 
 
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