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Все про:Газ (4150) добыча (1082) конкурс (261) Госгеонедра (256) Опимах (3)

 Кабмин готовит три новых конкурса на добычу углеводородов по СРП, – Госгеонедр

Кабинет министров в марте этого года может запустить три новых конкурса по разработке на основании соглашений о разделе продукции (СРП) углеводородов на суше.

Об этом глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил в ходе представления результатов работы службы в 2019 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Раунд третий (СРП-конкурсов, – ред.). Ожидаем, что уже в следующем месяце сможем предложить еще три участка на суше под подписание соглашений о разделе продукции", – сказал Опимах.

Глава Госгеонедр также анонсировал перезагрузку проектов по Юзовскому (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесскому (Львовская и Ивано-Франковская обл.) участкам.

"Будет предложено более 30 площадей на электронные аукционы на условиях концессии. В настоящее время работаем над поиском инвесторов для СРП по Юзовскому и Олесскому участкам", – сказал Опимах, добавив, что, в частности, по Юзовской площади ожидается финальное подтверждение от входящей в холдинг Energetický a průmyslový holding (EPH) компании Nafta.

"Если это произойдет, то достаточно скоро Украина получит первую нефть или газ с этого объекта. Олесский участок более сложный в силу своей географии. По нему еще нужно вести переговоры. Надеюсь, что понимание относительно этого проекта, целесообразности его реализации по такому же механизму у нас будет в мае-июне. Если никого не найдем – проведем новый конкурс", – сказал глава Госгеонедр.

Как сообщалось, Опимах также сообщил, что соглашения о разделе продукции (СРП) по девяти нефтегазовым участкам, конкурсы по которым прошли в 2019 году, могут быть подписаны в марте.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177554
 
 
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