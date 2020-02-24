 Алиев передал Blockbuster Mall в управление бывшему менеджеру Фирташа (обновлено)

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Colliers International (Украина), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В январе 2020 года право управления и наполнения арендаторами ТРЦ Blockbuster Mall перешло партнеру проекта – Александру Спектору. В рамках новой стратегии и оптимизации процессов был подписан агентский договор с компанией Colliers International (Украина) и в будущем именно Colliers будет осуществлять набор арендаторов в объект", – сообщается в пресс-релизе компании.

Глава правления ЧАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий подтвердил факт передачи управления Спектору.

Как утверждает Черницкий, Спектор был изначально партнером проекта, но сейчас состоялась передача управления.

"Объект наполняем. Есть ряд интересных якорей, с которыми немного притормозили, но сейчас будем ускоряться. Речь, главным образом, идет об IKEA. Идет процесс запуска. Набором арендаторов сейчас занимается сторона Спектора – Colliers International", – сказал Черницкий.

Отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться на открытие магазина IKEA, он сказал: "Думаю, в августе состоится открытие".

Согласно данным открытых реестров, в июле 2019 года ООО "Инвестбуд гарант" (формальный собственник ТРЦ Blockbuster Mall) сменило руководителя. Новым директором была назначена Елена Букало, которая числится руководителем ООО "К.А.Н.", собственника 19-этажного столичного БЦ Senator класса "А+" (общая площадь 53,5 тыс. кв. м) по ул.Московская, 32/2.

В конце 2018 года Вагиф Алиев заявил о продаже БЦ "Сенатор". Согласно данным Единого госреестра, новым владельцем ООО "К.А.Н." стала австрийская "Деверте Холдинг ГМБХ", конечным бенефициаром которой указан Александр Спектор.

Напомним, в 2012 году Александр Спектор был представлен как генеральный директор "DF Agro" Дмитрия Фирташа.

По данным Youcontrol, Александр Иосифович Спектор является бенефициаром ООО "К.А.Н" и ООО "Креативный штат Сенатор", владеет 20% в ООО "Фуд проект", которое зарегистрировано в БЦ "Сенатор".

Человек с такими же ФИО также владеет 40% в ООО "Парк культуры", зарегистрированным по одному адресу с известным киевским рестораном "Аляска". При этом еще 10% в "Парке культуры" принадлежит Александру Черницкому.

Арендная площадь ТРЦ Blockbuster Mall после запуска первой и второй очередей составит около 160 тыс. кв. м. Открытие якорного арендатора ТРЦ – супермаркета "Сильпо" площадью более 8 тыс. кв. м – состоялось 20 ноября 2019 года.

Данные госреестра свидетельствуют о смене состава собственников ряда компаний Вагифа Алиева. В начале февраля некий Геннадий Левинский (Германия) через "Лайнделль Лимитед" получил по 40% доли в компаниях Алиева – ООО "Инвестбуд гарант", ООО "БЦ "Парус", ООО "Производственно-коммерческая фирма "Нон-Стоп", ЧАО "Киевхимпостач", ПАО "ЗНВКИФ "Рентал".