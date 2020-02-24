 Кипрские компании Суркисов продолжают попытки вернуть $300 миллионов в "Приватбанке"

Как сообщает Finbalance, речь идет о средствах подконтрольных Суркисам кипрских компаний, которые могли попасть под операцию bail-in перед национализацией "Приватбанка" (принудительной конвертации средств связанных лиц в капитал банка), передает БизнесЦензор.

Известно, что в соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 12 сентября 2017 года Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Минфина, НБУ и "Приватбанка" и по факту невыполнения ими решения этого же суда от 9 февраля 2017 года.

В судебных материалах отмечалось, что по данным следователей, компании Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP заключили депозитные договоры с кипрской филиалом "Приватбанка" на общую сумму более $300 млн.

"В настоящее время договоры не выполняются, проценты по этим договорам не выплачиваются, а счета аннулированы", – говорилось в судебном постановлении от 12 сентября 2017 года.

По данным СМИ, во время национализации "Приватбанка" объем вкладов компаний Суркисов в кипрском филиале банка составил около $250 млн.

20 апреля 2017 года Апелляционный суд Киева оставил без изменений упомянутое постановление Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года, а 8 ноября 2018 года Верховный Суд откал "Приватбанку" в открытитии кссационного производства по этому делу.

7 ноября 2019 года Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и предоставил временный доступ к документам, которые находятся в "Приватбанке", и касаются счетов указанных кипрских компаний Суркисов, а также документов и информации "о получении и выполнения работниками "Приватбанка" решения Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года.

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Как сообщалось, Большая палата Верховного Суда назначила на 16 марта рассмотрение дела по иску семьи Суркисов к Национальному банку Украины (НБУ) об отмене решения о признании их связанными с экс-собственниками "ПриватБанка" лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции "ПриватБанка" во время национализации (процедура bail-in).

Под процедуру bail-in попали средства связанных лиц в "Приватбанке" на общую сумму 29,4 млрд грн.

"Приватбанк", согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций и вернул Суркисам средства, которых находились на их личных счетах, а также средства их семейного "А-Банка", однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".