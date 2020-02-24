 Гончарук поручил отстранить главного лесника Черниговыщины. ВИДЕО

Об этом премьер заявил в рамках рабочей поездки в Черниговскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам Гончарука, в прошлом году объем незаконных рубок в регионе причинил ущерб государству на 2,3 млн грн. При этом, нарушителями возмещено только 27,3 тыс. грн, то есть менее 0,1%. При этом в ряде лесхозов Черниговщины за 2019 год наблюдается неудовлетворительное финансовое состояние и падение реализации продукции.

"Насколько мне известно, до этого господин Зинченко возглавлял Харьковское облуправление. Сейчас мы там тоже обнаруживаем большие правонарушения. Только за 2019 год выявлено незаконных рубок на более 350 млн гривен. Но несмотря на это, в июне прошлого года предыдущее руководство Гослесагентства, незадолго до приезда президента Зеленского в Харьков, решило перевести Александра Зинченко в Чернигов", – сказал Гончарук.

Премьер отметил, что в целом коррупционные схемы и злоупотребления в лесной отрасли привели к потерям госбюджета в 2020 году в 803 млн грн.

В связи с этим во время совещания Гончарук поручил главам ОГА предпринять действенные меры по внедрению электронного учета древесины всеми лесопользователями, а руководству Гослесагентства – сформировать карту мест легальной переработки древесины, с возможностью предоставления общественностью сообщений о незаконных лесопильнях.

Кроме того, МВД с 1 марта поручено обеспечить проведение контрольных мероприятий при транспортировке необработанных лесоматериалов автомобильным транспортом.

Премьер-министр отметил, что правительство уже ввел ряд мер по контролю и легализации деятельности в лесном хозяйстве. В частности, запущена система электронного учета древесины, которая позволяет проверить легальность древесины по номеру бирки, номеру автомобиля и товарно-транспортной накладной.

Так же через смартфон можно проверить и законность рубок в лесу с помощью запущенного Гослесагентством пилотного проекта "Лес в смартфоне".

Проект на сегодня уже покрывает большую часть лесхозов из 18 областей. Однако на сегодня еще есть предприятия, в том числе и черниговские, которые не вносят данные в систему электронного учета, хотя отслеживание бирок покрывает 95% предприятий.

Кроме того, с начала февраля правительство ввело пилотный проект по продаже всей древесины на электронных аукционах. Однако, как отметил Гончарук, коммунальные лесхозы не проявляют заинтересованности в этом процессе.