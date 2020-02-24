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 СРП по 9 нефтегазовым участкам могут быть подписаны в марте, – Госгеонедр

Соглашения о разделе продукции (СРП) по девяти нефтегазовым участкам, конкурсы по которым прошли в 2019 году, могут быть подписаны в марте.

Об этом сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Раунд третий (СРП-конкурсов). Ожидаем, что уже в следующем месяце сможем предложить еще три участка на суше под подписание соглашений о разделе продукции", - сказал Опимах на пресс-конференции. 

Как сообщалось, в конце 2018 года Кабмин постановил провести 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП начала прием заявок по девяти участкам, 28 мая получила 22 заявки.

Межведкомиссия 1 июля 2019 года подготовила для правительства предложения относительно победителей по девяти выставленным на конкурс материковым углеводородным участкам. Среди них "Укргаздобыча" в союзе с канадской Vermilion по Балаклейскому и Ивановскому участкам, "Укргаздобыча" - по Берестянскому и Бузовскому, "Укрнефтебурение" - по Русановскому, американская Aspect Energy - по Варвинскому, "ДТЭК" - по Зинковскому, "Гео Альянс" - по Софиевскому, "Захиднадрасервис" - по Угновскому, сообщает enkorr.

Как отметила руководитель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, теперь за два месяца компании должны согласовать сами договоры и подписать с правительством соглашения, чтобы как можно скорее начать разведку и в максимально короткие сроки приступить к работе.

Ковалив также сказала, что объем инвестиций по продлениям победивших компаний составляет $430 млн по пессимистическому сценарию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177541
 
 
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