 Набсовет государственного "Укрэксимбанка" избрал нового главу

Соответствующее решение наблюдательный совет банка принял 22 февраля, говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

До июня 2019 года Гордиенко занимала должности советника по корпоративному управлению ООО "Инвестиционный Капитал Украина", советник председателя наблюдательного совета ООО "Инвестиционный Капитал Украина".

До этого в 2017-2019 годах Оляна Гордиенко работала в украинском представительстве ЕБРР, в 2016-2017 годах была членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в 2013-2016 годах занимала должность главного юриста по вопросам корпоративного права представительства компании "Бейкер и Макензи - СиАйЭс Лимитед".

Как сообщалось, 13 февраля Нацбанк согласовал назначение Ласло Урбана в качестве независимого члена набсовета "Укрэксимбанка" и Дмитрия Каплюка как представителя государства от Верховной Рады.

Таким образом, в наблюдательный совет "Укрэксимбанка входят 8 человек.

Напомним, в августе Национальный банк Украины отклонил кандидатуру Торстена Пауля на должность председателя наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка".

Ранее журналисты выяснили, что избранный председателем набсовета государственного "Укрэксимбанка" Торстен Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которой ранее владел Алексей Азаров, бывший нардеп и сын беглого премьера Николая Азарова.

29 сентября 2019 года Кабинет министров прекратил полномочияТорстена Пауля как члена наблюдательного совета АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

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