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 Молдова ввела запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Украины

Правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины, как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению министерства, запрет распространяется на такие виды продукции: птица, продукты их переработки (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты, мясо, съедобные субпродукты, мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207), яйца (тарифный код 0407, 0408).

Указанный запрет будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177535
 
 
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