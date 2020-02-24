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 СБУ обнаружила схему незаконного возмещения НДС на 500 миллионов

Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Государственной фискальной службой блокировали возмещения из бюджета незаконно сформированного налога на добавленную стоимость в размере почти 500 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что в сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины. Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых "транзитно-конвертационных" групп. Через этих субъектов хозяйствования они оказывали "услуги" по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет за осуществление бестоварных операций", – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса, судом наложен арест на сумму незаконно сформированного НДС в размере почти 500 млн грн в системе электронного администрирования налогоплательщиков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177532
 
 
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