 Украина договорилась об увеличении количества авиарейсов в города Турции

Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины по итогам переговоров с представителями авиавластей Турецкой Республики, которые состоялись 20 февраля в Анкаре, передает БизнесЦензор.

По результатам переговоров были полностью отменены ограничения на осуществление грузовых авиаперевозок, а также на количество пассажирских рейсов на линии Одесса - Стамбул.

В то же время частота для осуществления пассажирских перевозок на маршруте Киев - Стамбул осталась на существующем уровне 24 рейса в неделю для авиакомпаний каждой стороны, тогда как на линии Киев - Анкара ограничения на количество рейсов отменены. На линии Киев - Даламан количество рейсов увеличено с 7 до 10 в неделю, на маршруте Киев - Измир составит 21 рейс в неделю.

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Количество рейсов на линии Львов - Стамбул увеличено с 15 до 28 в неделю, Херсон - Стамбул – с 10 до 21, Запорожье - Стамбул – с 14 до 21, Харьков - Стамбул – с 14 до 28, Винница - Стамбул – с 10 до 14, Николаев - Стамбул – с 7 до 14, Ивано-Франковск - Стамбул – с 7 до 14.

Для рейсов из Днепра, Черновцов и Севастополя в Стамбул квота составит по 7 на каждом маршруте.

"Отдельно следует отметить, что по результатам переговоров также было решено определить пункт Адана на территории Турецкой Республики для осуществления регулярных рейсов", – отмечается в сообщении.

Кроме того, установлены квоты на полеты из всех украинских городов в Стамбул, Бодрум и Адану до 7 рейсов на маршруте.