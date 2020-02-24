 Ryanair прекратит летать из Киева в Стокгольм

Это следует из информации в системе бронирования перевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Так, последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанному направлению, - это 27 марта.

Рейсы в столицу Швеции стали одними из первых, которые из Украины начал в 2018 году выполнять ирландский лоукостер.

В начале декабря 2019 года стало известно, что Ryanair закроет базы в Стокгольме и Нюрнберге из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX.

Как и в случае с рейсами Киев-Стокгольм, на рейсы Киев-Нюрнберг на сайте Ryanair также отсутствует возможность забронировать билеты на даты после 27 марта.