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 Ryanair прекратит летать из Киева в Стокгольм

Авиакомпания Ryanair с апреля текущего года прекратит выполнение полетов по маршруту Киев-Стокгольм (Скавста).

Это следует из информации в системе бронирования перевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Так, последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанному направлению, - это 27 марта.

Ryanair прекратит летать из Киева в Стокгольм 02

Рейсы в столицу Швеции стали одними из первых, которые из Украины начал в 2018 году выполнять ирландский лоукостер.

В начале декабря 2019 года стало известно, что Ryanair закроет базы в Стокгольме и Нюрнберге из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX.

Как и в случае с рейсами Киев-Стокгольм, на рейсы Киев-Нюрнберг на сайте Ryanair также отсутствует возможность забронировать билеты на даты после 27 марта.

Ryanair прекратит летать из Киева в Стокгольм 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177522
 
 
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