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 "Нафтогаз" снизил тарифы на газ для населения на февраль

В феврале 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения составит 3,95 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

"Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года. Цена 3,95 гривен за кубометр является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года", – отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что новая цена рассчитана "Нафтогазом" в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января и отражает рыночные тенденции уменьшения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.

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Как сообщалось, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Новая цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

Новая, пониженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше – квартальную или ежемесячную.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177520
 
   
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на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года...

дык, а цена за год упала в 2.5 раза... зебильная власть бОрыг наживается на украинском нарИде...
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В феврале 2019 было 8,50 грн минус 37% будет 5,35 грн. Вроде и неплохо но непонятно что с доставкой, сейчас 1,16 грн за куб, итого выйдет 6,51 грн
Получается оптовая закупка упала минимум в 2 раза а нам снизили на 2 грн.
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нету Гройсмана на вас! тот обещал 12 800 за тысячу и кубов и исполнил бы под визг одобрения.
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Особенно меня улыбнула прошлая статья, где Нафтогаз заявил что теплая погода сильно ударила по прибылям Нафтогаза и Газпрома. Отсюда вывод что ето государство беспокоится не за население, а за собственные карманы олигофренов и чиновников и делает все для того чтобы оббирать людей еще больше
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что и народ по оптовым ужо того ?покупает ,а продает в гейропу в розницу????
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значит отопление еще дороже будет?
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