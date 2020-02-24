[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.29 26.22
 Финансы
  448  3
Все про:банки (3787) НБУ (4452) прибыль (1002)

 Украинские банки получили за месяц 6,6 миллиарда прибыли, – НБУ

По итогам работы в январе 2020 года прибыль украинских банков составила 6,6 млрд грн, что на 22% больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Основные факторы (роста прибыли, – ред.) – высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Доходы банков выросли на 12% – до 22,6 млрд грн, тогда как расходы – на 8% до 16 млрд грн", – отмечается в сообщении.

В частности, чистые процентные доходы украинских банков в январе выросли на 4% – до 7,3 млрд, а чистые комиссионные доходы – на 11%, до 3,5 млрд грн. Позитивный результат от переоценки и от операций купли-продажи составил 2,7 млрд грн.

В то же время объем отчислений банками в резервы сократился до 1,3 млрд грн, по сравнению с 1,8 млрд грн в январе 2019 года.

Как сообщалось, по данным НБУ украинские банки в 2019 году получили рекордную прибыль в размере 59,6 млрд грн.

В том числе "Приватбанк" увеличил прибыль в 2,8 раза – до 32,6 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177509
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дибільна некваліфікована політика НБУ з високою процентною ставкою та високими ставками по депозитним сертифікатам та ОВДП правила до того , що банки купуючи ці цінні папери заробили такі прибутки. Фактично гроші отримані від емісійних операцій НБУ, що лягло великим тягарем на простих людей і є тормозом розвитку економіки. Куда дивиться президент, кабмін, та рада НБУ, яку доречі очолює академік Данелишин. Адже рада НБУ розробляє і затверджує та контролює монетарну політику НБУ. Питомці Гонтаревої , творять що хотят , а розхльобує простий народ
 показать весь комментарий
 
Холопы, поднатужились, разогнули спины и поздравляем господ банкиров с новыми рекордными прибылями. Хороших им новых покупок в Лондоне, Австрии и на Сейшельских островах
 показать весь комментарий
 
Ну звісно що коли депозити йдуть по 9-11% а кредити по 20-30% то дохідність банків буде добра. Тільки ось чи добрий то сигнал коли у банків дохідність висока а промисловість падає?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки вирус Газ Италия НБУ нефть Новости компаний экспорт эпидемия
 
 
 
 
 
 вверх