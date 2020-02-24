 Минобороны впервые заказало продукты для питания солдат у собственного концерна

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, концерн будет поставлять продукты в Николаевскую и Херсонскую области до конца года.

Один комплект продуктов стоит 67,2 грн, что на 26% дешевле прошлогодних цен для армии от ООО "Вийськсервис-Волонтер" и ООО "Премиум Финанс Групп", которых обходились военным в 84,42-85,08 грн. Эти фирмы входили в группы компаний, которые были наибольшими получателями подрядов на питание солдат во времена Януковича и Порошенко.

Согласно каталогу, картофель стоит 10,50 грн/кг. В январе в супермаркетах картофель продавали в среднем по 12,51 грн/кг, что немного дороже каталожных цен.

Морковь обойдется военным в 8,2 грн/кг. В январе в супермаркетах ее розничная цена была на 41% ниже – 5,8 грн/кг, а в феврале снизилась еще больше – до 5,21 грн/кг.

Замороженную рыбу хек, сайду и минтай заказали по 60-71 грн/кг. По данным ассоциации "Украинский импортеров рыбы и морепродуктов", на украинском оптовом рынке хек, сайда и минтай стоит 55-60 грн/кг. Однак розничные цены могут быть выше.

Сначала по итогам аукциона договор подписали на 254,97 млн грн. Однако в тот же день дополнительным соглашением был уменьшен объем закупки, в частности с учетом фактического объема расходов, в результате чего сумма договора уменьшилась на 22% – до 209,41 млн грн.

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Первоначальная цена сделки была на 14% ниже ожидаемой стоимость закупки в 297,05 млн грн.

Как отмечает издание, концерн "Военторгсервис", которым с 2017 года руководит Александр Байда, впервые получил пищевые подряды Минобороны. Ранее он и его филиалы получали подряды Минобороны только в отношении одежды, стирки и бань. Однако в 2019 году Финансовое управление Генштаба ВСУ заказывало Киевскому филиалу концерна услуги барного и ресторанного обслуживания.

Всего на нынешних торгах было 16 участников. ООО "Паливопостачукраина", ООО "Маяк-Юг", ООО "Теплотранс-Юг" и ФЛП Гончаренко Лариса Александровна предлагали на 1-9% ниже цены, но их отклонили из-за отсутствия обеспечения ценового предложения.

Более дорогими конкурентами победителя торгов были ООО "Рейтен Компани", ООО "Арт-Лидер", ООО "Фабрика вкуса", ООО "Асикс Групп", ФЛП Карпунова Оксана Анатольевна, ООО "Сеплай", ООО "Одесская продуктовая компания", ООО "Сауз Грин Лайн", ООО "Проект Инвест ХХ", ООО "Понтем Експрес.УА" и ООО "Архимагир".

Фирма "Рейтен Компани" обжаловала в АМКУ победу "Военсервиса", заявив, что тот связан с заказчиком, имеет налоговый долг и подал аналогичный договор всего на 16 тыс. грн. Однако админколегия не удовлетворила жалобу, потому что в тендерной документации не было требования в отношении минимальной суммы аналогичного договора, связанность с заказчиком жалобщик не доказал, а отклонение за налоговый долг является правом, а не обязанностью заказчика.

Кроме того, перед аукционом "Асикс Групп" и Карпунова Оксана Анатольевна жаловались в АМКУ на требования, которые считали дискриминационными, но не доказали это.