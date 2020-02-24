[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.29 26.22
 Транспорт
  778  0
Все про:Львов (508) закупки (1131) IFC (10)

 IFC может выделить Львову 32 миллиона евро для закупки 100 троллейбусов

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может предоставить коммунальному предприятию "Львовэлектротранс" 32 млн евро на закупку 100 троллейбусов с автономным ходом и реконструкцию контактных сетей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию IFC, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, соответствующий вопрос совет директоров финкорпорации намерен рассмотреть 30 апреля.

Согласно сообщению, помимо этого, в рамках программы "Города Украины" IFC оказывает Львову консультативную поддержку в вопросе модернизации системы общественного транспорта города.

В сообщении отмечается, что в настоящее время общественный транспорт во Львове обеспечивается двумя муниципальными операторами: ATП-1, ежедневно эксплуатирующий около 200 автобусов, и "Львовэлектротранс" (около 80 трамваев и 65 троллейбусов ежедневно).

"Также есть четыре частных оператора, которые эксплуатируют около 250 автобусов, большинство из которых являются дизельными автобусами малой вместимости (также известными как "маршрутки"). Около 60% пассажиров перевозятся автобусами, 25% - трамваями и 15% - троллейбусами", - отмечается на сайте финансовой корпорации.

После ввода в эксплуатацию новых автономных троллейбусов появится возможность модернизировать общую систему и оптимизировать сеть общественного транспорта.

Как сообщалось, в конце прошлого года мэр Львова Андрей Садовый сообщил о намерении в текущем году закупить 10 новых трамваев и 100 автобусов за средства Европейского инвестиционного банка, а также 100 троллейбусов с автономным ходом в сотрудничестве с IFC.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177502
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки вирус Газ Италия НБУ нефть Новости компаний экспорт эпидемия
 
 
 
 
 
 вверх