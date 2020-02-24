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Все про:Госпогранслужба (161) Кабмин (3926) назначение (522) Дейнеко Сергей (2)

 Кабмин сменил главного пограничного уполномоченного Украины

Кабинет министров назначил Главным пограничным уполномоченным Украины нынешнего главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, освободив от этих обязанностей бывшего главу пограничного ведомства Петра Цигикала.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №135-р от 19 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Тем же распоряжением заместителем Главного пограничного уполномоченного назначен первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко вместо Василия Серватюка.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины 31 мая 2019 года.

14 июня того же года Зеленский назначил председателем Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко назначил Петра Цигикала главой Государственной пограничной службы в июле 2017 года после того, как предыдущий руководитель ведомства Виктор Назаренко подал в отставку с поста главы ГПСУ по состоянию здоровья.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177498
 
 
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