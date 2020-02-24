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Все про:Житомир (78) Кабмин (3926) спирт (57) экспорт (1621)

 Кабмин разрешил экспорт спирта водочному заводу Управления делами президента

Кабинет министров уполномочил государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" осуществлять оптовую торговлю и экспорт спирта этилового.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №133-р от 19 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, согласно пояснительной записке к проекту постановлению Кабинета министров, на сегодня только "Укрспирт" уполномочен правительством на экспорт и оптовую торговлю спиртом этиловым по коду 2207 УКТВЭД, а "Житомирский ликеро-водочный завод" вынужден реализовывать спирт собственного производства через договор комиссии с "Укрспиртом" и трехсторонние договора поставок с покупателями по сложной и длительной процедуре.

"Как следствие обеспечивается продажа спирта этилового только около 50% от производственных мощностей предприятия", – отмечалось в документе.

ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" подчиняется Государственному управлению делами и производит ликеры, водку, настойки, спиртованные соки, солод. Его продукция экспортируется в Соединенные Штаты Америки, Азербайджан, Грузию, Германию, Вьетнам, страны Балтии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177496
 
 
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