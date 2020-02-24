 Экспорт зерновых достиг 39,5 миллиона

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени страна экспортировала 16,35 млн тонн пшеницы, 18,65 млн тонн кукурузы, 3,98 млн тонн ячменя.

По состоянию на 24 февраля текущего года экспортировано также 250 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с январским прогнозом – до 56,6 млн тонн за счет показателей по кукурузе.