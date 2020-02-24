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 МИД рекомендовал гражданам Украины воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки вируса

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в пораженные эпидемией нового типа коронавируса (2019-nCoV) провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Соотечественникам, которые уже находятся в этих регионах, рекомендуется избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе МИД, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве отмечают, что власти Италии вели карантинные меры в десяти муниципалитетах региона Ломбардия провинции Лоди - Касалпустерленго, Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Фомбио, Малео, Сомалиа, Бертонико, Терранова-де-Пасерини, Кастельгерсундо и Сан-Фиорано, а также – муниципалитете Во’Еуганео в провинции Падуя, регионе Венето.

Гражданам Украины, которые планируют путешествие в Италию или сейчас находятся в стране, рекомендуется следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии.

По состоянию на понедельник, 24 февраля, в результате распространения коронавируса в Италии зафиксировали пятый случай смерти и более 200 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177485
 
 
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