 Запасы угля на складах ТЭС превышают прошлогодние в 2 раза

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 400,2 тыс. тонн, что на 5,7% (на 24,3 тыс. тонн) меньше, чем неделю назад и на 14,3% (на 50 тыс. тонн) больше чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС равны 1,96 млн тонн, что на 1,9% (37,1 тыс. тонн) меньше чем 18 февраля этого года и в 2,4 раза больше (на 1,15 млн тонн), чем 25 февраля прошлого года.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились на 17,4% (на 36,5 тыс. тонн) – до 172,3 тыс. тонн, что также на 15% (на 30,5 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.