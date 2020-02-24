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 Запасы угля на складах ТЭС превышают прошлогодние в 2 раза

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за неделю, в период с 18 по 24 февраля 2020 года, снизились на 2,5% (61,5 тыс. тонн) – до 2,36 млн тонн, что вдвое больше, чем год назад (1,16 млн тонн).

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 400,2 тыс. тонн, что на 5,7% (на 24,3 тыс. тонн) меньше, чем неделю назад и на 14,3% (на 50 тыс. тонн) больше чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС равны 1,96 млн тонн, что на 1,9% (37,1 тыс. тонн) меньше чем 18 февраля этого года и в 2,4 раза больше (на 1,15 млн тонн), чем 25 февраля прошлого года.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились на 17,4% (на 36,5 тыс. тонн) – до 172,3 тыс. тонн, что также на 15% (на 30,5 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177482
 
 
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