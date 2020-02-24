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 Энергетика, Транспорт, Корпоративные отношения
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Все про:тендер (1322) Укрзализныця (2644)

 12 компаний подали заявки на дизельный тендер "Укрзализныци" на 4,7 миллиарда

На конкурс по закупке 200 тыс. тонн дизельного топлива АО "Укрзализныци" по рамочным соглашением для нужд железнодорожной отрасли на 2020 год подали свои предложения 12 компаний.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Документы на конкурс подали ООО "Алпен Трейд", ООО "ОККО Контракт", ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Анвитрейд", ООО "Торговый дом "Газтрим", ООО "Торговый дом "Сокар Украина", ООО "Глуск Украины", ООО "Оил-Трейд 2018", ООО "Торум", АО "Укргаздобыча", ООО "Ливайн Торг", ООО "Южная топливно-экспедиционная компания".

Ориентировочная стоимость указанной закупки составляет более 4,7 млрд грн. Сумма тендерного обеспечения - 10 млн грн, размер минимального шага понижения цены - 0,5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177472
 
 
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