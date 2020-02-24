 Строительная инспекция начнет транслировать заседания разрешительной комиссии

Об этом сообщила и. о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Елена Костенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы восстановили систему, согласно которой, во-первых, все решения обязательно публикуются после рассмотрения соответствующей комиссии. А, во-вторых, на этой комиссии инспекторы вынуждены объявить, что именно они совершили для того, чтобы выяснить почему может быть выдано либо не выдано разрешение на строительство того или иного объекта", – пояснила Костенко.

По словам руководителя ГАСИ, отныне субъекты градостроительства и общественность смогут лично наблюдать как работает комиссия, на основании каких документов принимаются решения, или по каким причинам в выдаче разрешения или сертификата заказчику строительства отказано.

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"Например, недавно обратили внимание на проблему с капитальным ремонтом дороги в Ривненской области. Сейчас на комиссии рассматриваются фотографии объектов перед принятием в эксплуатацию, чтобы понимать реальное положение, в котором находится объект, чтобы не допустить принятия в эксплуатацию недостроенных объектов или объектов построенных с нарушениями. Уже на фото были заметны очевидные нарушения. Поэтому в выдаче сертификата было отказано", – отметила Костенко.

Первая он-лайн трансляция заседания комиссии ГАСИ состоится 25 февраля на официальном канале Госархстройинспекции в YouTube и на странице в Facebook.