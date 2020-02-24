 Запасы газа в хранилищах превышают прошлогодние на 60%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 21 февраля составил 32,9 млн куб. м при импорте 27,6 млн куб. м и внутренней добыче 56,3 млн куб. м.

Текущий объем превышает показатель запасов 21 февраля 2019 года на 59,4%, 21 февраля 2018 года – на 50,3%, 21 февраля 2017 года – на 89,9%, 21 февраля 2016 года – на 56,6%, 21 февраля 2015 года – на 96,6%.

Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.