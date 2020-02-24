 Суд закрыл дело о трудовых контрактах членов набсовета "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее определение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщалось, соответствующий иск "Профсоюзная организация "ПриватБанка" подала в конце ноября 2019 года. Среди ответчиков кроме девяти членов набсовета финучреждения были также указаны Министерство финансов, Кабмин, в качестве третьего лица - Национальный банк Украины и Генеральная прокуратура.

Вместе с тем, с начала 2020 года профсоюзная организация сотрудников банка подала иски в Печерский райсуд Киева и в Окружной админсуд Киева с требованием прекратить полномочия главы правления финучреждения Петра Крумханзла.

Согласно реестру юрлиц, "Первичная профсоюзная организация сотрудников головного офиса АО КБ "Приватбанк" была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису "Приватбанка".

Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник "Приватбанка" с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.

Наблюдательный совет "Приватбанка" возглавляет Шэрон Искья – в прошлом советник Казначейства США и эксперт-консультант МВФ. Среди независимых членов наблюдательного совета национализированного банка – Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик.

Представителем государства по квоте президента в наблюдательном совете "Приватбанка" является Юлия Мецгер, по квоте Кабмина – Артем Шевалев, по квоте Верховной Рады – Сергей Алексеенко.

Ранее правление Национального банка Украины обвинило бывшего владельца национализированного "Приватбанка" Игоря Коломойского в давлении на НБУ.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,75 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.