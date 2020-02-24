 Минфин проведет аукцион без ограничения предложения ОВГЗ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в объявлении на сайте ведомства, покупателям будут предложены самые "короткие" 70-дневные ОВГЗ, бумаги с погашением полтора и два года, а также самые "длинные" семилетние ОВГЗ.

Во второй половине прошлого года и в начале этого в условиях высокого спроса нерезидентов на долгосрочные украинские гособлигации Минфин существенно ограничивал предложения "коротких" бумаг. Однако в результате снижения доходности и уменьшения интереса к "длинным" бумагам со стороны нерезидентов Минфин на минувших аукционах в расчете на украинские банки повысил предложение бумаг с погашением через 5 мес. с 0,5 млрд грн до 1 млрд грн, 17 мес. – с 1 млрд грн до 1,5 млрд грн по номиналу, одновременно сократив предложение трехлетних ОВГЗ с 2,5 млрд грн до 2 млрд грн.

Несмотря на это, спрос на аукционах 18 февраля упал до 1,8 млрд грн и по всем облигациям был ниже предложения, в частности по трехлетним ОВГЗ он составил всего 0,04 млрд грн.

В результате средневзвешенная ставка по 3-летним бумагам поднялась до 9,84%, по 1,5-летним - до 9,77% и по 5-мес. - до 9,6%.

В то же время ставки отсечения Минфин удержал на уровне 10,15%, 10,1% и 10% годовых соответственно.