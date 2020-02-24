 Долги за газ в Черновицкой области превысили 561 миллион

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Черновцыгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Это почти на 8% меньше, чем в прошлом году. Улучшения расчетов за потребленный газ на Буковине связано с двумя факторами - уменьшением расходов семей при его использовании и эффективной работой компании с неплательщиками", - сообщает компания.

По состоянию на 1 февраля 2020 года, долг за газ бытовых потребителей Черновицкой области составил 561 млн грн. По сравнению с прошлым годом, неплатежи за газ уменьшились на 8%.

"Сейчас расходы на газ клиентов "Черновцыгаз Сбыт" ощутимо уменьшаются. Это связано со значительным удешевлением энергоносителя, теплыми погодными условиями и экономным использованием газа. Но есть неплательщики, которые продолжают уклоняются от оплаты за потребленный газ", - сообщает компания.

Всего за газ задолжали 184,6 тыс. потребителей голубого топлива области. Наибольшая задолженность у жителей Черновцов - это 44% от общей суммы долга. Задолженность потребителей газа Новоселицкого и Кицманского районов составляет 13,3% и 8% соответственно.

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения ООО "Черновцыгаз Сбыт" призывает вовремя платить за потребленный газ, поскольку должников компания обязана передать на отключение.

"Черновцыгаз Сбыт" определен Кабинетом министров поставщиком природного газа со специальными обязанностями для жителей Черновицкой области. Компания получает газ от НАК "Нафтогаз Украины" для потребностей населения, при 100% расчетов. Следовательно, от состояния расчетов потребителей за использованный газ зависит стабильность газоснабжения области", - отмечает Екатерина Параска, директор "Черновцыгаз Сбыта".

Из-за неуплаты за потребленный газ в Черновицкой области прекращено газоснабжение для 2,7 тыс. потребителей. Для восстановления газоснабжения должникам приходится кроме задолженности оплачивать услуги по отключению и подключению к газу.

"Напоминаем, что потребителям, которые нарушили срок оплаты по договору к задолженности будет начислена еще и пеня. Получателям льгот и субсидий подчеркиваем, что имеется просроченная задолженность может привести к потере помощи государства в части оплаты за услуги газоснабжения", - сообщает компания.