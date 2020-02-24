 Евросоюз направит дополнительные 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"114 миллионов пойдут ВОЗ, 15 миллионов — странам-партнерам и еще 100 миллионов — на исследования в поисках вакцины",— сказал он на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по "РИА Новости").

По словам Ленарчича, еще 3 млн евро будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты и перевозку граждан. Он не исключил, что вспышка вируса окажет влияние на европейскую экономику, но отметил, что говорить о конкретных цифрах еще рано.

Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах.

По последним данным, в Китае от погибли почти 2,6 тыс. человек, выздоровели — около 25 тыс. человек, заразились более 77 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.