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 Евросоюз направит дополнительные 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Европейский союз направит еще 230 млн евро на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"114 миллионов пойдут ВОЗ, 15 миллионов — странам-партнерам и еще 100 миллионов — на исследования в поисках вакцины",— сказал он на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по "РИА Новости").

По словам Ленарчича, еще 3 млн евро будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты и перевозку граждан. Он не исключил, что вспышка вируса окажет влияние на европейскую экономику, но отметил, что говорить о конкретных цифрах еще рано.

Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах.

По последним данным, в Китае от погибли почти 2,6 тыс. человек, выздоровели — около 25 тыс. человек, заразились более 77 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177439
 
 
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