 Суд подтвердил восстановление Насирова на должности главы ГФС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно документу, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Кабинета министров Украины, ГФС и экс-народного депутата Андрея Журжия на решение Окружного админсуда Киева от 11 декабря 2018 года, которым было отменено правительственное распоряжение об увольнении Насирова с должности главы ГФС.
"Постановление суда приобретает законную силу с даты его принятия и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд на протяжении 30 дней со дня составления полного судебного решения", – говорится в судебном постановлении.
Напомним, Кабинет министров уволил отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова с занимаемой должности распоряжением №35-р от 31 января 2018 года.
Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС еще в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн. Позднее решением суда он был уменьшено до 36 млн грн.
Напомним, в начале ноября 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и вручила главе ГФС Роману Насирову и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления.
7 марта суд арестовал главу ГФС Романа Насирова и установил залог 100 млн грн, который была внесен женой и тестем Насирова 16 марта, после чего задержанный вышел на свободу.
Детективы НАБУ задержали Насирова вечером 2 марта 2017 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В частности, Насирова подозревают в нанесении убытков государству в размере 2 млрд грн в рамках так называемых "газовых схем" беглого нардепа Александра Онищенко.
Ну не будут же сами депутаты создавать законы, которые позволят садить за решетку таких вот Насировых.
Разорвать этот круг можно несколькими способами. Кровавым и беспощадным, или цивилизованным, только вот было бы желание у власть имущих.
Что делать? Менять Законодательство. Кто его может менять? Депутаты ВР. Поэтому надо думать за кого голосовать на выборах, кто с какой программой идет... Хотя, никакой ответственности сегодня нет. Один идет на выборы с программой выиграть войну за 5 дней и платить 1000 грн солдату, а на деле набивает свои карманы. Мошенник.