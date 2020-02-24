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 Власть, Коррупция
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Все про:ГФС (1412) Насиров (289)

 Суд подтвердил восстановление Насирова на должности главы ГФС

Шестой апелляционный административный суд подтвердил восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС), свидетельствует постановление суда от 17 февраля 2020 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно документу, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Кабинета министров Украины, ГФС и экс-народного депутата Андрея Журжия на решение Окружного админсуда Киева от 11 декабря 2018 года, которым было отменено правительственное распоряжение об увольнении Насирова с должности главы ГФС.

"Постановление суда приобретает законную силу с даты его принятия и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд на протяжении 30 дней со дня составления полного судебного решения", – говорится в судебном постановлении.

Напомним, Кабинет министров уволил отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова с занимаемой должности распоряжением №35-р от 31 января 2018 года.

Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС еще в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн. Позднее решением суда он был уменьшено до 36 млн грн.

Напомним, в начале ноября 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и вручила главе ГФС Роману Насирову и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления.

7 марта суд арестовал главу ГФС Романа Насирова и установил залог 100 млн грн, который была внесен женой и тестем Насирова 16 марта, после чего задержанный вышел на свободу.

Детективы НАБУ задержали Насирова вечером 2 марта 2017 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В частности, Насирова подозревают в нанесении убытков государству в размере 2 млрд грн в рамках так называемых "газовых схем" беглого нардепа Александра Онищенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177437
 
 
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 Топ комментарии
 
ну че земрази опять барыга виноват?
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Украина серьезно больна. Болезнь эта - наше Законодательство в симбиозе с мошенниками, которые это законодательство постепенно создали под себя и возвели коррупцию власти в не убиваемого дракона.
Ну не будут же сами депутаты создавать законы, которые позволят садить за решетку таких вот Насировых.
Разорвать этот круг можно несколькими способами. Кровавым и беспощадным, или цивилизованным, только вот было бы желание у власть имущих.
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ну че земрази опять барыга виноват?
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це з серії: хто уср@вся- невістка, так її ж немає, а он її пальто висить...
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Вот именно что ничего не изменилось в гнилой системе, при барыге были точно такие решения судов.
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Так ты сознательно барыгу на барыгу менял? Или "Паприколу"?
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Я из той части избирателей что во втором туре голосовали не за Зелю а против Пети. Был выбор между дерьмом и котом в мешке.
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То реально тупая часть избирателей, вы извините конечно)) То, куда они тыцьнули ручкой галочку не называлось "против Порошенко", и ПротивПорошенко главой государства не стал. Оно называлось "За Зеленского", может перед тем как корчить из себя избирателя нужно купить очки или обучиться грамоте?
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А как Рио-де-Жанейро, -возбужденно спросил Балаганов. - Поедем? - Ну его к черту!- с неожиданной злостью сказал Остап. - Все это выдумка, нет никакого Рио-деЖанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город-это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. - Ну и дела! - вздохнул Балаганов. - Мне один доктор все объяснил, - продолжал Остап, - заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается... Суд подтвердил восстановление Насирова на должности главы ГФС - Цензор.НЕТ 640
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Это просто за гранью, и главное не первый раз. Он под следствием, уволен постановлением Кабмина, но суд опять восстанавливает его в должности, да еще наверняка с выплатой зарплаты за 3 года. Такого беспредела даже в рашке нет.
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Чого зря болтать? Під Судом на десятки-сотні вкрадених гривень у хворих, у військових, а це чмо "відновити"? ..........."і узнаєте ЇХ по ділам ЇХНІМ!" Це екзамен для нової влади!
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Украина серьезно больна. Болезнь эта - наше Законодательство в симбиозе с мошенниками, которые это законодательство постепенно создали под себя и возвели коррупцию власти в не убиваемого дракона.
Ну не будут же сами депутаты создавать законы, которые позволят садить за решетку таких вот Насировых.
Разорвать этот круг можно несколькими способами. Кровавым и беспощадным, или цивилизованным, только вот было бы желание у власть имущих.
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Хуже. Болезнь - аморальное большинство населения с напрочь отбитой совестью. Все остальное - только последствия.
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НОВЫЙ ВИД КОРРУПЦИИ. Суд, котогрый подтвердил восстановление Насирова на должности главы ГФС, готовит свои решения в качестве сценариев для КВАРТАЛА 95. Это можно рассматривать как взятку власти.
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Черга на повернення Януковивича на посаду президента
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А до чого тут Насіров і суди, якщо юристи Кабміну не знають законодавства?
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Да все они знают, лазейки для восстановления по суду делались сознательно.
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К судьям конечно отдельные вопросы, но они все таки должны при вынесении решений опираться на законодательство. А вот почему за столько лет это законодательство не регулируется - это уже вопросы к депутатам ВР! Так и живем, что выбираем партии, а партии по спискам проводят популярные личности спортсменов, ананистов, только не сознательных порядочных юристов (я порядочных еще не встречал, кстати).
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Ні ..ну це вже дурня якась... Хто не будь пояснить Насранову що йму краще сидіти мовчки...і тратить свої накрадені у громадян України 100 млн ... Як в присказкі ..Цирк приїхав на 5 років...клоуни веселі ... тварини кумедні ..а Керівник так взагалі людина смішка яж до одуріння. Браво... на біс народ точно кричати не буде...
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Вы судите по своим человеческим понятиям, а судьи по букве Закона. Так вот Законы сегодня такие, что они созданы не для справедливости, а для обслуживания олигархата.
Что делать? Менять Законодательство. Кто его может менять? Депутаты ВР. Поэтому надо думать за кого голосовать на выборах, кто с какой программой идет... Хотя, никакой ответственности сегодня нет. Один идет на выборы с программой выиграть войну за 5 дней и платить 1000 грн солдату, а на деле набивает свои карманы. Мошенник.
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Да здравствует Украинский суд- самый гуманный и справедливый суд в мире!!!
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Мені от цікаво ..Керівництво держави дебіли чи неучі...? Ні мабудь дебільні мазахіти неучі...тому що так і просють так і просуть щоб їх розірвали на...р.
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А все потому, что во время революции фонарные столбы так и не работали....
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Писец, в 3,1415зду такие законы, такой суд, такие "правоохранительные" и следственные органы, олигархов и их договорнячки!
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Порохобот вернулся,еще не все взятки собрал.
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Среди других обсиров добавился Насиров
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Эти пламенные разаблачители не в состоянии правильно БУМАГИ ОФОРМИТЬ на обвинение.....
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