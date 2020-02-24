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 Власть, Коррупция
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Все про:ГФС (1412) Насиров (289)

 Суд отменил постановление об увольнении Насирова с должности главы ГФС (обновлено)

Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного админсуда Киева в части признания недействительным распоряжения Кабмина об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом свидетельствует постановление суда от 17 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Кабинета министров , ГФС и экс-народного депутата Андрея Журжия на решение Окружного админсуда Киева от 11 декабря 2018 года, которым было отменено правительственное распоряжение об увольнении Насирова с должности главы ГФС.

"Постановление суда приобретает законную силу с даты его принятия и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд на протяжении 30 дней со дня составления полного судебного решения", – говорится в судебном постановлении.

Как уточнили вечером понедельника в пресс-службе ГФС, при рассмотрении дела в апелляционной инстанции Насиров отказался от исковых требований в части взыскания материального ущерба, причиненного незаконным увольнением, в виде взыскания заработной платы за время вынужденного прогула в размере 184,34 тыс. грн.

Кроме того, на заседании 17 февраля Насиров отказался от исковых требований о восстановлении в должности главы ГФС. Производство по делу в отношении указанных исковых требований закрыто.

"Фактически, предметом рассмотрения по данному делу, после отказа Насирова от части исковых требований, остался вопрос законности распоряжения Кабинета министров от 31 января 2018 года №35-р "Об освобождении Насирова Р.М. от должности председателя Государственной фискальной службы", – сказано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров уволил отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова с занимаемой должности распоряжением №35-р от 31 января 2018 года.

Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС еще в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн. Позднее решением суда он был уменьшено до 36 млн грн.

Напомним, в начале ноября 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и вручила главе ГФС Роману Насирову и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления.

7 марта суд арестовал главу ГФС Романа Насирова и установил залог 100 млн грн, который была внесен женой и тестем Насирова 16 марта, после чего задержанный вышел на свободу.

Детективы НАБУ задержали Насирова вечером 2 марта 2017 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В частности, Насирова подозревают в нанесении убытков государству в размере 2 млрд грн в рамках так называемых "газовых схем" беглого нардепа Александра Онищенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177437
 
 
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 Топ комментарии
 
ну че земрази опять барыга виноват?
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ну че земрази опять барыга виноват?
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це з серії: хто уср@вся- невістка, так її ж немає, а он її пальто висить...
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Вот именно что ничего не изменилось в гнилой системе, при барыге были точно такие решения судов.
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Так ты сознательно барыгу на барыгу менял? Или "Паприколу"?
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Я из той части избирателей что во втором туре голосовали не за Зелю а против Пети. Был выбор между дерьмом и котом в мешке.
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То реально тупая часть избирателей, вы извините конечно)) То, куда они тыцьнули ручкой галочку не называлось "против Порошенко", и ПротивПорошенко главой государства не стал. Оно называлось "За Зеленского", может перед тем как корчить из себя избирателя нужно купить очки или обучиться грамоте?
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Хм...магія клєтчатого плєда виявилася безсилою проти корумпованого окружного адмінсуду суду! Там сильніші маги сидять
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Вы в курсе, что сейчас в мо разгорается скандал по поводу закупок мо у укроборонпрома 50 штук бронемашин Козак. Суть вопроса - при снижении курса доллара к гривне и закупке узлов и блоков к данной тачке - их стоимость увеличилась на 4 с лихером лимона зелени по сравнению с 2019. Так кто барыга, кто наживается на крови украинцев? Да и очень хотелось хоть одного чела услышать - почему против Пороха?
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Может речь идет про Козак-2М1? Где ты увидел 4 с лихером лимона зелени?
А то, что ходовая часть у него из нашего века, а не 60х годов разработки, тебе не расказали?
Да, есть вопросы относительно цены. Но не в лимонах зелени.
Суд отменил постановление об увольнении Насирова с должности главы ГФС - Цензор.НЕТ 9292
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А как Рио-де-Жанейро, -возбужденно спросил Балаганов. - Поедем? - Ну его к черту!- с неожиданной злостью сказал Остап. - Все это выдумка, нет никакого Рио-деЖанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город-это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. - Ну и дела! - вздохнул Балаганов. - Мне один доктор все объяснил, - продолжал Остап, - заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается... Суд подтвердил восстановление Насирова на должности главы ГФС - Цензор.НЕТ 640
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самое смешное,что при "барыге" Порошенко, Насиров был пойман и арестован,а при "честном и красивом" Зеленском, восстановлен в должности Суд подтвердил восстановление Насирова на должности главы ГФС - Цензор.НЕТ 7820
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Востановлен и при Барыге, и при Клоуне, потому что вы, как и всё поколение с образованием отечественных и совковых говноуниверов и ПТУ экономически необразованы, вас, как и избирателей ляшка, жопоблоков и тюлек нужно лишать права ходить на выборы.
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Барыга его туда посадил, что быражный админсуд, что клоунский портновский - нехер голосовать за коррупционных ублюдков с обоих сторон, это что, блть цвет нации и украинские Гавел или Валенса?! вы друг от друга ничем не отличаетесь - половина из 70% наивных это электорат Барыги на предыдущих выборах, люди выбирающие из сортов говна.
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Это просто за гранью, и главное не первый раз. Он под следствием, уволен постановлением Кабмина, но суд опять восстанавливает его в должности, да еще наверняка с выплатой зарплаты за 3 года. Такого беспредела даже в рашке нет.
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Чого зря болтать? Під Судом на десятки-сотні вкрадених гривень у хворих, у військових, а це чмо "відновити"? ..........."і узнаєте ЇХ по ділам ЇХНІМ!" Це екзамен для нової влади!
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Украина серьезно больна. Болезнь эта - наше Законодательство в симбиозе с мошенниками, которые это законодательство постепенно создали под себя и возвели коррупцию власти в не убиваемого дракона.
Ну не будут же сами депутаты создавать законы, которые позволят садить за решетку таких вот Насировых.
Разорвать этот круг можно несколькими способами. Кровавым и беспощадным, или цивилизованным, только вот было бы желание у власть имущих.
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Хуже. Болезнь - аморальное большинство населения с напрочь отбитой совестью. Все остальное - только последствия.
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лучше просто кровавым - беспощадность придёт сама
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Вы ,себе противоречите ,для чего тогда власть имущие к корыту прорывались ,они что небожители ? Народ зазомбирован тупым тв ящиком ,принадлежащим олигархату - 95 кв . Битвы экстрасенсов, сваты и прочая 🤮🤮
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НОВЫЙ ВИД КОРРУПЦИИ. Суд, котогрый подтвердил восстановление Насирова на должности главы ГФС, готовит свои решения в качестве сценариев для КВАРТАЛА 95. Это можно рассматривать как взятку власти.
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Черга на повернення Януковивича на посаду президента
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Просто при нём войны не было. Была бы - воровал бы не хуже.
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А до чого тут Насіров і суди, якщо юристи Кабміну не знають законодавства?
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Да все они знают, лазейки для восстановления по суду делались сознательно.
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К судьям конечно отдельные вопросы, но они все таки должны при вынесении решений опираться на законодательство. А вот почему за столько лет это законодательство не регулируется - это уже вопросы к депутатам ВР! Так и живем, что выбираем партии, а партии по спискам проводят популярные личности спортсменов, ананистов, только не сознательных порядочных юристов (я порядочных еще не встречал, кстати).
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Ні ..ну це вже дурня якась... Хто не будь пояснить Насранову що йму краще сидіти мовчки...і тратить свої накрадені у громадян України 100 млн ... Як в присказкі ..Цирк приїхав на 5 років...клоуни веселі ... тварини кумедні ..а Керівник так взагалі людина смішка яж до одуріння. Браво... на біс народ точно кричати не буде...
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Вы судите по своим человеческим понятиям, а судьи по букве Закона. Так вот Законы сегодня такие, что они созданы не для справедливости, а для обслуживания олигархата.
Что делать? Менять Законодательство. Кто его может менять? Депутаты ВР. Поэтому надо думать за кого голосовать на выборах, кто с какой программой идет... Хотя, никакой ответственности сегодня нет. Один идет на выборы с программой выиграть войну за 5 дней и платить 1000 грн солдату, а на деле набивает свои карманы. Мошенник.
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Ну і до чого ви мені це все розповідаєте??? Голосувати ? Та припиніть. В нашій країні чесного депутататі госслужбовця в опріорі не може бути. Депутат і началькик гослужбо це сіноніми слів суки і падли, та брехун і хабарник. Голосуй не голосуй вибирати все одно між ****** і падлами..Бо система туди чесних не пускає в принципі...повірте на слово. Тут не голосування потрібно а покарання -четвертування або колісування..А надіятись на петю алегарха чи вову комедіанта чи юлю брехунку чи витю продажного чи ляшка під..са це все одно що всією країной застрелитись
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Не теряйте надежду на справедливое общество. Дорогу осилит идущий.
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Да здравствует Украинский суд- самый гуманный и справедливый суд в мире!!!
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Мені от цікаво ..Керівництво держави дебіли чи неучі...? Ні мабудь дебільні мазахіти неучі...тому що так і просють так і просуть щоб їх розірвали на...р.
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А все потому, что во время революции фонарные столбы так и не работали....
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Писец, в 3,1415зду такие законы, такой суд, такие "правоохранительные" и следственные органы, олигархов и их договорнячки!
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Порохобот вернулся,еще не все взятки собрал.
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Среди других обсиров добавился Насиров
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еще есть гильотина, очень эффективная штука))
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Сакварелидзе предлагал ну или намекал шо посадить прийдётся гдето тыс с 30...........
но петюня сообразил шо во первых такая компашка кровных врагов его абсолютно не
устраивает а во вторых и самому ж надо "завязывать"...... и в третьих в пылу борьбы

можно и на себя выйти...... а если без шуток то вариантов мало - либо сто лет перева-
ривать это кубло либо...... инквизиция
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Эти пламенные разаблачители не в состоянии правильно БУМАГИ ОФОРМИТЬ на обвинение.....
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О, порохобот, зі знаннями як правильно бамагі афармлять нарисувався.
В печерних судах бамагі ввіду імєлі, там тільки казначейські білети в якості доказів приймаються. Все згідно законів "омерти", в редакції тутешнього бантустану.
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Патрынди смилее, критик разаблачитель. Ну например про позорных мусоров и правду подворотни...
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Ну что малороссы победили??? Нечего жаловаться что пенсия маленькая и платежки за коммунальные услуги увеличивают. Главное не Порошенко, так дебилы?. Теперь смотрите Насирову как чиновнику, выплатят компенсацию за два года что он не работал из Вашего же кармана несколько лимонов, одним из которых он поделится с судьями. А вы потом не жалуйтесь почему дороги плохие и нет современной медицинской помощи, казна маленькая всем не хватает. Да и дебилам хорошие дороги не нужны, соответственно и современная медицинская помощь.
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Тупий нарід все ще думає (слово думає тут вжито у модальному значенні), що в бантустані є закони і суд. Це психічне захворювання, воно не лікується. Ненька вже спочила в "бозі", а лохи цього, навіть, не помітили і все сперечаються котрий кращий - той, що був до 21 квітня чи той, що зараз є.
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Так, так, нагадай їм, бо вони могли забути.
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нову владу зливають з усіх гадюшників. подоброму шось змінити не вийде. пора вовчику вже це зрозуміти.
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Судя по всему у Осла Оманского большие проблемы и главное , что это он уже и сам понимает , а профессионалы с ним работать не будут , нахождение в его команде это черная метка на всю жизнь . Вот и приходится тянуть тех кому уже терять не чего , но делать что то по профессии умеет.А что бы хоть часть камней полетела не в сторону Клоуна , то сделали это руками суда.
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таки да, пианист все глубже и глубже с каждым днем погружается в дерьмо.все в принципе ожидаемо. не на тех лошадей поставил янелох. и первая хреновая лошадка это богдан, вторая - ермак, и та к далее. рожденный клоуном, не может быть совестью нации))))
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Клас... Насірову навіть клітчаста ковдра не знадобилась... Зєлєбобіки всю ригівську сволоту відновлюють...
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Вспоминается, нет у вас методов против Ксти Сапрыкина... Если суды оправдывают воров укравших миллиарды у людей то стоит ли переживать вообще за ету страну и за какой то коронавирус который хоть как то наведет здесь порядок
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смотрю на ***** этого ****** и думу тежкую думаю - кто на майдане бился кто на войне кто

увечья получил а кто и погиб и это всё для того что бы криминальная оккупация получила назад
свои кабинетики ??? вроде и не кровожадный по натуре но.... просто понимаю что вот это побе
дить можно или тюрягами или отстрелом................
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