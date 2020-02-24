 "Киевгорстрой" возобновил стройку на двух объектах "Укрбуда"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя" сообщает БизнесЦензор.

"На ЖК "Пектораль" и "Новомостицкой" возобновлены строительные работы в полном объеме", - сообщает "Киевгорстрой".

Как сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, к 1 марта 2020 будет завершена передача еще нескольких объектов и начата процедура приема следующих жилых комплексов "Укрбуда".

"до 1 марта планируем принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов. Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находится 12 из 24 объектов Укрбуд. И это всего за 2 месяца, хотя в начале Компания заявляла о сроках в полгода. Конечно, впереди еще много работы, но "первый кирпич" процесса уже заложен", — сказал Кушнир.

Как сообщалось, ООО "Укрбуд Девелопмент" начало процесс передачи ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (оба – Киев) всех своих незавершенных проектов строительства жилых комплексов (всего 25 объектов), к концу января 2020 года планируется ввести в эксплуатацию пять из них.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн путем неравноценного обмене построенных для Нацгвардии квартир на более дешевые.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн грн, тогда как прокуратура требовала 300 млн грн залога.

В мае 2019 года детективы НАБУ по этому же делу задержали командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Были задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик. Впоследствии Аллеров вышел из СИЗО под залог в размере 4,8 млн грн.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.